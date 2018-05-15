Держстат: економіка України зросла на 3,1%

Зростання прискорилося порівняно з показником попереднього кварталу на рівні 2,2%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в першому кварталі 2018 року в річному вираженні – до аналогічного періоду 2017 року - склав 3,1%.

Читайте такожНацбанк оцінює зростання економіки України в 2,1%

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні оцінки.

Враховуючи оприлюднений показник, зростання економіки нашої країни в першому кварталі скоротився порівняно з аналогічним показником за попередній, четвертий квартал 2017 року, на рівні 2,2%.

За інформацією Держстату, зростання ВВП у першому кварталі попереднього кварталу з урахуванням сезонного фактора становить 0,9%.

У Держстаті нагадали, що дані наводяться без урахування окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики покращила оцінку зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними оцінками, в тому числі у четвертому кварталі – до 2,2% з 1,8%.

У січні Національний банк покращив прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,4%, але при цьому підвищив прогноз з інфляції на кінець 2018 року до 8,9%.

Уряд України прогнозує зростання економіки поточного року на 3% при інфляції 9%, Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк - зростання ВВП близько 3,5% при інфляції 10%.