Суд дозволив Рожковій повернутися до роботи в Нацбанку

Апеляційний суд задовольнив скаргу НБУ на відповідне рішення Дарницького суду Києва.

Апеляційний суд Києва скасував рішення Дарницького районного суду столиці, який забороняє заступнику голови Національного банку України Катерині Рожкової брати участь в роботі і засіданнях правління НБУ.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі НБУ, посилаючись на підсумки сьогоднішнього засідання, Апеляційний суд задовольнив скаргу Національного банку на відповідне рішення Дарницького районного суду.

Нагадаємо, Нацбанк звернувся зі скаргою до Апеляційного суду Києва, проте під час судового засідання 10 травня надійшло повідомлення про мінування будівлі, у зв'язку з чим суд переніс засідання на 15 травня.

Довідка УНІАН. Катерина Рожкова займає посаду заступника голови НБУ – куратором банківського нагляду з жовтня 2016 року. До цього, в 2015-2016 році, вона очолювала Департамент банківського нагляду НБУ.

В 2014-2015 році Рожкова виконувала обов'язки голови правління "Платинум Банку", що ліквідується Фондом гарантування вкладів фізосіб з лютого 2017 року.