Зовнішньоторговельний баланс України пішов у мінус на $135 мільйонів

Імпорт товарів і послуг до України в першому кварталі зріс на 11,3%, експорт - на 9,1%.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками січня-березня поточного року становить 134,9 мільйона доларів проти профіциту в 126,1 мільйона доларів за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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За інформацією Держстату, імпорт товарів і послуг в Україну в першому кварталі, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, становить 13,736 мільярда доларів і зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 11,3%, експорт товарів і послуг з України - 13,601 мільярда доларів, зростання -9,1%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення ООС.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведений з дефіцитом в 2,625 мільярда доларів проти 541,6 мільйона доларів профіциту за попередній рік.