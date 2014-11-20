Гонтарева обіцяє дотримуватися гнучкого курсу на валютному ринку

Національний банк України дотримуватиметься гнучкого курсоутворення на валютному ринку і розраховує перейти до інфляційного таргетування упродовж 12 місяців, заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева на п'ятому Українському інвестиційному форумі, організованому CFA Society Ukraine.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови НБУ, Україна перейшла до гнучкого обмінного курсу, тоді як суспільство все ще розраховує, що курс буде фіксованим, але фіксований курс не є підтвердженням стабільності в економіці і не сприяє зростанню ВВП.

«Ми дотримуватимемось гнучкого курсу і запроваджуватимемо інфляційне таргетування. Спочатку в наших планах перехід до інфляційного таргетування був цього року, але ситуація в країні змусила нас переглянути наші плани, і ми розраховуємо перейти до інфляційного таргетування впродовж 12 місяців», - сказала Гонтарева.

Читайте такожГолова Мінфіну вірить у зміцнення гривні до 13 за долар при припиненні панікиЯк повідомляв УНІАН, Національний банк у лютому цього року перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня з початку року знецінилась щодо долара США після офіційного курсу майже вдвічі, до 15,1461 грн/дол. з 7,9903 грн/дол.

Для стабілізації валютного ринку регулятор вжив ряд заходів, включаючи підвищення норми обов'язкового продажу 75% валютної виручки й обмеження максимальної суми продажу готівкової валюти в одні руки еквівалентом 3 тисячі гривні на добу.

Також з 5 листопада Нацбанк щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, аби знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

Нагадаємо, в листопаді минулого року МВФ за підсумками місії в Україні заявив, що не бачить адекватної монетарної політики в Україні, і рекомендував Нацбанку перейти до інфляційного таргетування, що є комплексом заходів для контролю над рівнем інфляції за допомогою маніпулювання обліковою ставкою.

З 13 листопада регулятор втретє з початку року підвищив облікову ставку на 1,5 п.п. – до 14%, пояснюючи своє рішення прискоренням інфляції і порушенням рівноваги на валютному ринку. Водночас, Нацбанк залишив без змін ставку за кредитами «овернайт» під забезпечення державними цінними паперами – на рівні 17,5% річних і ставку за депозитними сертифікатами «овернайт» – на рівні 7,5% річних.