Курс валют на 16 травня: долар дорожчає, євро дешевшає
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2621,0807 (15 травня – 2617,1243)
100 EUR – 3114,6302 (15 травня – 3137,4086)
10 RUR – 4,2333 (15 травня – 4,2370)
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Як повідомляв УНІАН, 15 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,20/26,21 гривні/долар.
Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 1 копійку.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,22/31,24 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4229/0,4237 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,2122 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 398 угод на суму 230,70 мільйона доларів.