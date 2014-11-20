Бюджет Нацбанку на 2015 рік урізали більш ніж удвічі

Бюджет Національного банку України на 2015 рік урізано більш ніж удвічі - з 11 млрд грн до 5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Нацбанку Валерія Гонтарева в ході П'ятого українського інвестиційного форуму.

"Ми презентували Раді НБУ новий бюджет, і ми вдвічі зменшили свої витрати - з 11 млрд грн до 5 млрд грн. Тобто, 6 млрд грн ми заощадили для держбюджету, для країни", - сказала Гонтарева.

За її словами, основна ідея реорганізації регулятора полягає не лише в скороченні штату на 50%, але й у переході до нового рівня комунікацій, нового рівня управління.

Читайте такожГонтарєва обіцяє дотримуватися гнучкого курсу на валютному ринкуЯк повідомляв УНІАН, раніше Гонтарева висловила сумнів у необхідності збереження 25 регіональних управлінь регулятора. Голова НБУ також заявляла про необхідність кадрової ротації у складі регулятора.

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