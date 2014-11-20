Нацбанк сьогодні продавав долари по 15,14 грн

15:57, 20 листопада 2014
Фінанси
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Регулятор з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою

REUTERS

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 20 листопада продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,1440 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 5 млн дол., середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,1440 грн за 1 долар США», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 27,5 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,1400 грн за 1 долар.

Читайте такожНацбанк продовжує зміцнювати офіційний курс гривніЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 19 листопада продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,1983 грн/дол.

Регулятор з 5 листопада щоденно проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

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