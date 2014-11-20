Український банківський сектор готовий до євроінтеграції - голова НБУ

Банківська система України відповідає міжнародному законодавству і готова до інтеграції в Європейський Союз, про це під час п'ятого Українського інвестиційного форуму повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

«Українська банківська система відповідає міжнародному законодавству, принципами бухобліку. Ми маємо досить сильний банківський сектор, який готовий приєднатися до Європи», - сказала Гонтарева.

Читайте такожУкраїнській банківській системі потрібно 66 млрд гривень на докапіталізаціюПри цьому глава НБУ зазначила, що українське законодавство та судова система також повинні бути на відповідному рівні. За її словами, Національний банк має намір подати у Верховну Раду законопроект, що передбачає посилення захисту прав кредиторів.

«Зараз необхідна підготовка законодавчої бази, яка захищала б права кредиторів. Ми скоро будемо подавати в Раду цей законопроект», - сказала Гонтарева.