НБУ хоче обов'язкової установки камер в приміщеннях з банківськими сейфами

Регулятор пояснив такі заходи зростанням кількості звернень громадян і правоохоронців щодо зникнення майна клієнтів з орендованих у банках сейфів.

Національний банк України пропонує зобов'язати банки обладнати цілодобовою системою відеоспостереження зону клієнтів у робочого місця касира, вхід у приміщення банку і приміщення з індивідуальними сейфами клієнтів.

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Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на проект змін до правил організації захисту приміщень банків, розроблений регулятором і оприлюднений для громадського обговорення.

Згідно з проектом, банк буде зобов'язаний обладнувати системою відеоспостереження з обов'язковою реєстрацією та архівацією відеосигналу з відеокамер в цілодобовому режимі строком не менше ніж 14 діб - робоче місце касира, зону клієнтів у робочого місця касира і вхід/вихід клієнтів у банк, 60 діб - сховище для індивідуальних сейфів та приміщення з індивідуальними сейфами.

"Останнім часом зросла кількість звернень до Національного банку з боку громадян, правоохоронних органів, адвокатів та органів прокуратури з питань, пов'язаних з непорозуміннями в частині надання банками в оренду індивідуальних сейфів та надходження інформації про зникнення з них майна клієнтів", - пояснив регулятор причину розробки нововведень.

Наголошується, що пропозиції та зауваження до проекту Нацбанк приймає до 15 червня.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у жовтні 2017 року підвищив вимоги до організації захисту приміщень небанківських фінансових установ, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій з переказу коштів та/або обміну валют, наблизивши їх до аналогічних вимогам, чинним для банків.