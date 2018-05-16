Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Прем'єр зазначив, що середня зарплата в країні вже становить майже 8 тисяч гривень.

Середня заробітна плата в Україні на поточний момент становить майже 8 тисяч гривень.

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Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Динаміка є, і ми вважаємо, що цього року середня зарплата має становити не менше 10 тисяч гривень", - сказав прем'єр.

За його словами, на сьогоднішній день в Україні будується понад 50 нових виробництв, що дозволить збільшити кількість робочих місць, відповідно виникне необхідність в кваліфікованих кадрах.

"Сьогодні вже є у певних регіонах кадровий голод - тобто більше вакансій, ніж пропозицій на ринку праці, і одним з важливих критеріїв є зростання середньої зарплати", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Гройсман вважає можливим за кілька років зупинити трудову міграцію з України.

За словами Гройсмана, основним завданням уряду в боротьбі з трудовою міграцією є підвищення зарплат і якості робочих місць.

За даними Держстату, середня заробітна плата в Україні в березні поточного року зросла порівняно з лютим на 5,9% - до 8382 гривень, що в 2,3 рази вище затвердженої на поточний рік мінімальної зарплати. У річному вираженні (березень-2018 до березня-2017) зростання становило 9,5%.

З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень вже у другому кварталі поточного року у разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.