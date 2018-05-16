Мін'юст стягнув з роботодавців 170 мільйонів гривень боргів по зарплаті

Динаміка погашення заборгованості по зарплаті з початку року зросла на 77%.

Міністерство юстиції з початку року стягнуто майже 170 мільйонів гривень заборгованості з виплат заробітної плати на користь 13 тисяч працівників.

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Про це в ході засідання уряду повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

За словами міністра, динаміка погашення заборгованості по зарплаті з початку року зросла на 77%.

"На початок року було близько 0,5 мільярда гривень заборгованості в Мін'юсті на стягнення, вона накопичувалася протягом 5-7 років. Нам вдалося стягнути 170 мільйонів гривень", - сказав міністр.

Він зазначив, що щомісячне стягнення заборгованості по зарплаті Мін'юстом становить до 73 мільйонів гривень, і міністр переконаний, що до кінця року борги, які зафіксовані судом, будуть погашені.

Петренко також повідомив, що з початку року завдяки першому пакету законів, спрямованому проти злісних неплатників аліментів, борги по цих виплатах отримали 427 тисяч українських дітей.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби з питань праці, заборгованість із виплати зарплат в Україні за станом на 1 січня 2018 року збільшилася на 32,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 2,37 мільярда гривень.