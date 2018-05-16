Прем'єр незадоволений темпами зростання української економіки

Гройсман зазначив, що для зростання економіки необхідний приплив інвестицій, а для цього необхідно збільшувати довіру інвесторів до країни.

Зростання економіки України за підсумками першого кварталу 2018 року в 3,1% є оптимістичним, але недостатнім показником.

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Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи опубліковані вчора, 15 травня, Державною службою статистики показники зростання ВВП за підсумками першого кварталу.

"Вчора Держстат повідомив про те, що за результатами першого кварталу ми маємо зростання національної економіки на 3,1%. Це досить оптимістичний показник, але підкреслюю, що він є недостатнім", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що для зростання економіки необхідний приплив інвестицій, для чого необхідно збільшувати довіру інвесторів до країни.

"Інвестиції сьогодні є ключовим завданням", - заявив голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, зростання реального валового внутрішнього продукту України в першому кварталі 2018 року в річному вираженні – до аналогічного періоду 2017 року - склав 3,1%. Враховуючи оприлюднений показник, зростання економіки нашої країни в першому кварталі скоротилося в порівнянні з аналогічним показником за попередній, четвертий квартал 2017 року, на рівні 2,2%.