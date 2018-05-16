НБУ перерахував до бюджету другий транш прибутку на 10 мільярдів

З початку року держбюджет отримав 25 мільярдів гривень прибутків НБУ.

Національний банк у травні перерахував у державний бюджет України черговий транш своєї прибутку за 2017 рік обсягом 10 мільярдів гривень.

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Як свідчать дані Державної казначейської служби України про надходження до держбюджету на 15 травня, з початку року Нацбанк перерахував до держбюджету 25 мільярдів гривень прибутку.

Як повідомляв УНІАН, Рада Національного банку України затвердила обсяг прибутку НБУ за 2017 рік до перерахуванню до державного бюджету 2018 року розміром 44,6 мільярда гривень.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає перерахування до казни частини прибутку НБУ за 2017 рік у розмірі 50,5 мільярда гривень.

У 2017 році НБУ перерахував до державного бюджету 44,4 мільярда гривень прибутку.