Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися ще на $800 млн

Золотовалютні (міжнародні) резерви Росії скоротилися з 7 по 14 листопада 2014 року до $420,6 млрд, що на $800 млн менше показника тижневої давності. Останній раз нижче нинішнього рівня обсяг резервів опускався 9 жовтня 2009 року, коли він становив $418,7 млрд, повідомляє РБК.

За даними ЦБ, 7 листопада 2014 року обсяг міжнародних резервів оцінювався в $421,4 млрд. Таким чином, за тиждень вони скоротилися приблизно на 0,19%.

1 листопада 2014 року обсяг золотовалютних резервів оцінювався в $428,59 млрд, що приблизно на 1,9% більше їх нинішнього рівня.

На початку 2014 року обсяг золотовалютних резервів Росії оцінювався в $509,595 млрд, однак потім значні суми були витрачені на підтримку курсу рубля. Тільки в жовтні-листопаді 2014 року ЦБ продав під час валютних інтервенцій $30,31 млрд, після чого оголосив про відмову від проведення інтервенцій та перехід до плаваючого курсу рубля.

Читайте такожРезерви Центробанку Росії скоротилися на $55 млрд від початку рокуМіжнародні резерви - це високоліквідні фінансові активи, що перебувають у розпорядженні Банку Росії і уряду. Вони складаються з активів в іноземній валюті, монетарного золота, спеціальних прав запозичення (SDR), резервної позиції у МВФ та інших резервних активів.