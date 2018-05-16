У Європарламенті схвалили надання Україні мільярда євро фіндопомоги
У Комітеті закордонних справ Європарламенту 16 травня проголосували за надання макрофінансової допомоги Україні. Так, Євросоюз надасть Україні макрофінансову допомогу на загальну суму до 1 мільярда євро.
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Про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Комітет у закордонних справах Європарламенту проголосував за надання макрофінансової допомоги для України, але додав поправку, згідно з якою "склад Центральної виборчої комісії України має відображати політичний баланс, що представляє усі політичні сили, особливо ті, які представлені в Раді", – йдеться в повідомленні журналіста.
За інформацією на сайті Європарламенту, ЄС надасть макрофінансову допомогу Україні на загальну суму до 1 мільярда євро, яка буде надана у вигляді середньострокових та довгострокових кредитів.
Допомога Україні планується виплачувати у двох траншах. Очікується, що перший транш буде виплачений у другій половині 2018 року, а другий – в першій половині 2019 року.
the EP's foreign affairs committee voted in favour of a new MFA for #Ukraine but added the amendment that "the composition of the Central Election Commission of Ukraine reflects a political balance representing all relevant political forces, notably those represented in the Rada"— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 16, 2018