Націоналізація "ПриватБанку" була незаконною – Коломойський
Націоналізація "Приватбанку" була незаконною.
Читайте також«ПриватБанк» визначився зі стратегією до 2022 року
Про це заявив колишній акціонер "ПриватБанку", підприємець Ігор Коломойський в інтерв'ю Жанні Нємцовій з DW.
"Відбулася незаконна, з моєї точки зору, націоналізація. З приводу чого йдуть судові процеси в Україні, і йдуть вони, скажімо так, з перемінним успіхом, але більше, як на мене, в нашу користь. І якщо суд вирішить, що націоналізація була неправильною, то тоді нам повинні повернути банк. І тоді весь лондонський процес закінчиться сам по собі, тому що ми ж не можемо самі проти себе судитися. Поки контроль держави за банком, вони ініціювали процес в Лондоні з однією метою – якось ускладнити нам життя, обмежити наші активи. Заморозити ці активи, нам ввести обмеження з особистих витрат. Поки є такий наказ суду, ми його виконуємо, такі правила гри", - сказав бізнесмен.
Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.
Згідно зі звітністю фінустанови на сайті Національного банку, «ПриватБанк» за підсумками 2017 року отримав 22,966 млрд грн збитку.
Затверджена Кабінетом міністрів у лютому поточного року оновлена стратегія реформування державних банків передбачає повну продаж «ПриватБанку» до 2022 року.