Гривня закрила міжбанк на позначці 15,56 за долар

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України в четвер, 20 листопада, на закритті торгів встановилися на рівні 15,25/15,56 грн/дол. проти 15,21/15,52 грн/дол. на відкритті торгів.

Про це повідомляє Укрдилінг.

Котирування по гривні-євро становили 19,1463/19,5324 грн/євро.

Котирування гривні щодо російського рубля склали 0,3292/0,3362 грн/рубль.

Читайте такожГонтарева обіцяє дотримуватися гнучкого курсу на валютному ринкуЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України 20 листопада з 14:00 встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 15,14 грн/дол.

10 листопада НБУ під час наради з представниками найбільших українських банків домовився з банкірами про утримання обмінного курсу гривні на рівні 15-16 грн/дол.

Читайте такожДолар подолав психологічну позначку в 16 гривень, євро - в 20 гривеньНацбанк з 5 листопада ввів практику щоденних валютних аукціонів невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

На думку банкірів, економічна складова валютного курсу знаходиться в межах 13,5-14 грн/дол., а далі курс як барометр відображає очікування щодо можливої ескалації конфлікту на сході України.