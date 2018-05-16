Apple Pay в Україні: ЗМІ дізналися, хто першим запустить платіжний сервіс

«ПриватБанк», а слідом «Ощадбанк» першими в країні підключать Apple Pay.

Державні «ПриватБанк» і «Ощадбанк» спільно з компанією Apple готують запуск в Україні технології Apple Pay.

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Про це повідомив FinClub з посиланням на джерело.

«ПриватБанк» першим серед українських банків запустить цей платіжний сервіс. Слідом за ним буде «Ощадбанк», - розповів співрозмовник агентства.

Очікується, що про стратегічне партнерство «ПриватБанк» може оголосити вже в четвер, 17 травня. В обох державних банках поки що утримуються від коментарів.

За словами співрозмовника FinClub, технологічно вже все підготовлено до запуску цього платіжного сервісу. Під питанням залишається лише дата запуску продукту.

Нагадаємо, що в листопаді 2017 року «ПриватБанк» був першим банком в Україні, який запустив Google Pay для смартфонів з ОС Android. За ним вже пішов «Ощадбанк» та інші банки.

У травні 2018 року генеральний директор Apple Тім Кук анонсував прихід в Україну популярного платіжного сервісу компанії Apple Pay. Пізніше в НБУ повідомили, що регулятор надавав представникам Apple аналітику про обсяги та потенціал українського платіжного ринку ще в кінці минулого року.

Apple Pay - платіжна система, яка дозволяє оплачувати товари в магазинах, прикладаючи мобільний пристрій Apple до терміналу. Працює в 27 країнах.

Система працює за протоколом NFC і тільки на терміналах, що приймають безконтактні платежі (вони повинні мати позначку PayPass або PayWave). Система сумісна тільки з моделями старше iPhone 6, включаючи iPhone SE, а також з Apple Watch. В останньому випадку систему вийде налаштувати через iPhone 5, 5s і 5c.