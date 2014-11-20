Нацбанк у середу надав банкам рефінансування на понад 2 млрд гривень

Національний банк України 19 листопада надав банкам рефінансування на 2,187 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 7,823 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування семи банкам на 1,917 млрд грн терміном на 1 день під 17,5% річних, на 270 млн дол. п'яти банкам на 13 днів під 19,85% річних.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 4,554 млрд грн 13 банкам під 7,5% річних на один день, на 2,263 млрд грн 8 банкам на 7 днів під 11% річних, на 753 млн грн 7 банкам на 14 днів під 11,5% річних, на 203 млн грн 3 банкам на 30 днів під 12% річних, на 50 млн грн 1 банку на 41 день під 13% річних.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку в порівнянні з попереднім торговим днем знизився до 7,779 млрд грн, середньозважена процентна ставка склала 13,6%, у т. ч. за кредитами овернайт - 12,8% річних.

Читайте такожГривня закрила міжбанк на позначці 15,56 за доларЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк 18 листопада надав банкам рефінансування на 1,997 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 5,927 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 6,218 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 13,4%, у т. ч. за кредитами овернайт - 12,8% річних.

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