НБУ не подобається, що депутати хочуть звузити його повноваження щодо введення обмежень на валютному ринку

Деякі депутати пропонують звузити повноваження регулятора до другого читання законопроекту «Про валюту».

Національний банк України категорично проти звуження своїх повноважень щодо введення обмежень на валютному ринку в період кризи.

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Про це повідомив журналістам заступник голови Національного банку України Олег Чурій, коментуючи схвалений профільним комітетом Верховної Ради до першого читання законопроект «Про валюту» і наміри низки депутатів звузити повноваження регулятора щодо введення обмежень до другого читання цього законопроекту.

«Якщо у нас є відповідальність за фінансову стабільність, у нас повинні бути визначені повноваження, певний інструментарій. Якщо ми не можемо ці повноваження ефективно, адекватно і своєчасно використовувати, то це може становити високу загрозу для фінансової стабільності», - підкреслив Чурій.

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді як невідкладний законопроект «Про валюту».

Національний банк України розробив законопроект про валюту, покликаний забезпечити якісне регулювання валютного ринку. Прийняття закону дозволить лібералізувати ринок, скасувавши валютні обмеження для бізнесу.