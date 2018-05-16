НБУ не подобається, що депутати хочуть звузити його повноваження щодо введення обмежень на валютному ринку

17:50, 16 травня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомив журналістам заступник голови Національного банку України Олег Чурій, коментуючи схвалений профільним комітетом Верховної Ради до першого читання законопроект «Про валюту» і наміри низки депутатів звузити повноваження регулятора щодо введення обмежень до другого читання цього законопроекту.

«Якщо у нас є відповідальність за фінансову стабільність, у нас повинні бути визначені повноваження, певний інструментарій. Якщо ми не можемо ці повноваження ефективно, адекватно і своєчасно використовувати, то це може становити високу загрозу для фінансової стабільності», - підкреслив Чурій.

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді як невідкладний законопроект «Про валюту».

Національний банк України розробив законопроект про валюту, покликаний забезпечити якісне регулювання валютного ринку. Прийняття закону дозволить лібералізувати ринок, скасувавши валютні обмеження для бізнесу.

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Теги: #валюта#Нацбанк#валютний ринок