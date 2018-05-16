Нацбанк спростив купівлю валюти для погашення кредитів

Раніше купувати валюту на ці цілі можна було тільки у банку-кредитора.

Національний банк України надав позичальникам можливість вибирати банк з оптимальним курсом для купівлі валюти за умови відкриття валютного поточного рахунку.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №53, яке набирає чинності 17 травня, раніше купівля валюти на ці цілі була можлива тільки через банк, що обслуговує кредитний договір.

Крім того, Нацбанк спростив для іноземних інвесторів порядок повернення інвестицій та інвестиційних доходів, надавши нерезидентам можливість купувати валюту, якщо інвестиції було здійснено за рахунок капіталізації дивідендів.

Крім цього, Нацбанк дозволив банкам проводити взаємні розрахунки за операціями купівлі-продажу валюти і банківських металів за гривні як до, так і після підтвердження угод за допомогою Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України.

Довідка УНІАН. В цей час на ринку продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів і одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тис. грн на день.