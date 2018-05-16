Кабмін подав до Ради проект бюджетної резолюції на три роки вперед - курс гривні вище 30 за долар
Кабінет міністрів України подав на розгляд Верховної Ради проект трирічної бюджетної резолюції на 2019-2021 роки.
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Відповідний проект постанови «Про Основні напрями бюджетної політики на 2019-2021 роки» зареєстровано в парламенті сьогодні, 16 травня (№8357).
Згідно з документом, уряд прогнозує прискорення зростання економіки України в 2019 році до 3,6%, зниження інфляції до 6,5% і середньорічний курс гривні на рівні 30,5 грн/дол.
Дефіцит бюджету в 2019 році прогнозується на рівні 2,2% ВВП.
При цьому в 2020 і 2021 році зростання економіки прогнозується відповідно на рівні 4% і 6,3%, інфляція - на рівні 5% і 4,8%, середньорічний курс гривні - 31,4 грн/дол. і 31,8 грн/дол.
Граничний розмір дефіциту держбюджету у 2020-2021 роках планується на рівні 2% ВВП.
Крім того, граничний розмір державного боргу в 2019 році прогнозується на рівні 56% ВВП, у 2020 році - 54%, у 2021 році - 53%.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 квітня затвердив основні напрями бюджетної політики на 2019-2021 роки. В рамках проекту уряд має намір забезпечити збалансованість та стійкість бюджетної системи, реалізацію інвестиційних проектів і зберегти курс на фінансову децентралізацію.