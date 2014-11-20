Російський ВТБ, який потрапив під санкції, попросив у держави понад $5 млрд

Другий за величиною держбанк Росії ВТБ, який потрапив під санкції, попросив у держави підтримати його капіталом на 250 мільярдів рублів (5,353 млрд дол.), сказав міністр фінансів РФ Антон Силуанов, передає Рейтер.

"Ми вирішуємо відразу два завдання: з одного боку, капіталізуємо банки, а з іншого боку, через банки підтримуємо проекти, які нам необхідно було підтримати через Фонд національного добробуту", - сказав він журналістам у четвер.

Скільки Мінфін готовий виділити держбанку із зазначеної суми, Силуанов не сказав.

"Ми жадібні, багато не дамо", - сказав Силуанов.

Читайте такожПрибуток найбільшого російського банку ВТБ через санкції впав на 88% ВТБ, який отримав у вересні від держави 214 мільярдів рублів в капітал першого рівня через конвертацію субординованих кредитів Внешэкономбанка в привілейовані акції, завершив третій квартал практично з нульовим прибутком і не чекає поліпшень до кінця року.

Деталі нової заявки ВТБ відмовився коментувати

Мінекономіки РФ запропонувало спрямувати до 20% Фонду національного добробуту, але не більше 709 мільярдів рублів, на субординовані кредити банкам, які реалізують інвестиційні проекти, що підвищує планку розміщення коштів фонду в російські активи.

Силуанов сказав, що він проти збільшення ліміту розміщення коштів ФНБ до 80% з поточних 60%, але якщо в їх межах, то це "правильна ідея".