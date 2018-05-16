В Україні вже шостий банк йде з ринку за власним бажанням

Нацбанк погодив план припинення банківської діяльності «Діві банк»

Національний банк України узгодив план припинення банківської діяльності «ДіВі банку».

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Як повідомляється на сайті регулятора, відповідне рішення акціонерів фінустанови було прийнято 25 квітня, а рішення НБУ про затвердження плану - 15 травня.

Згідно з наведеними даними, «ДіВі банк» став шостим банком, який прийняв рішення відмовитись від банківської ліцензії, після банків «Фінансовий партнер», «Апекс-Банк», «Промислово-фінансовий банк», «Кредит Оптима Банк», «БМ Банк».

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством, статутний капітал банку не може бути нижче 500 млн грн. Національний банк встановив для банків графік докапіталізації до цієї позначки.

23 березня 2017 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який у тому числі дозволяє банкам відмовитись від банківської ліцензії без ліквідації та продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі.