Євро в Україні опустилося нижче 31 гривні

Офіційний курс НБУ на 17 травня: 100 USD – 2620.8170 грн; 100 EUR – 3088.3708 грн; 10 RUR – 4.2065 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожКабмін подав до Ради проект бюджетної резолюції на три роки вперед - курс гривні вище 30 за долар

100 USD США – 2620.8170 (16 травня – 2621.0807)

100 EUR – 3088.3708 (16 травня – 3114.6302)

10 RUR – 4.2065 (16 травня – 4.2333)

У середу, 16 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,18/26,20 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, гривня зміцнилася до долара на 3 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,89/30,92 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4081/0,4087 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2082 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 536 угод на суму 406,88 млн дол.