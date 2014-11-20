Мінекономрозвитку хоче з 2015 року заборонити експорт цінних металів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має намір з 2015 року заборонити експорт срібла, золота, брухту і відходів дорогоцінних металів, повідомляється в пояснювальній записці до законопроекту, опублікованому на сайті міністерства.

Проект закону передбачає встановлення нульових квот на експорт зазначених товарів у 2015 році, а також номінально забороняє експорт газу українського походження, який не здійснюється фактично вже тривалий час. Передбачається також обов'язкове ліцензування експорту товарів з вмістом легованих чорних металів, кольорових металів та їх сплавів.

Також документ встановлює ліцензування у 2015 році експортно-імпортних операцій на товари, що містять озоноруйнівні речовини. До цього списку потрапили деякі лікарські засоби, лаки і фарби, а також косметичні засоби.

Читайте такожЗолото подешевшало до мінімуму з 2010 рокуДовідка УНІАН. Кабінет міністрів щорічно своїми постановами затверджує перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і квотуванню поточного року. На виконання цих постанов Мінекономрозвитку України щорічно визначаються умови та порядок оформлення й отримання експортно-імпортних ліцензій на поточний рік.

На ряд імпортних товарів, таких як фармацевтичні продукти і матеріали, косметичні препарати та засоби особистої гігієни, ветеринарні препарати, хімічні засоби захисту рослин, підставою для отримання імпортної ліцензії є відповідне свідоцтво-погодження, яким уповноважені органи підтверджують відповідність технічних, фармакологічних, санітарних характеристик товару вимогам, встановленим законодавством України.