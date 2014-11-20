Відтік капіталу з Росії досяг максимальних значень - за місяць пішло $28 млрд

Відтік капіталу з РФ в жовтні 2014 року прискорився до $28 млрд, йдеться в презентації заступника міністра економічного розвитку Олексія Ведева "Сучасні проблеми і виклики економічної політики Росії".

За оцінкою міністерства, відтік капіталу минулого місяця поточного року досяг максимальних значень, повідомляє ТАСС.

Минулого тижня Банк Росії підвищив свій прогноз чистого відтоку капіталу з РФ в 2014 році до $128 млрд з $90 млрд, прогнозованих раніше. Діючий прогноз Мінекономрозвитку - $100 млрд. Раніше Ведев допускав до цього прогнозу відхилення в "мінус $10 млрд плюс $20 млрд".

Читайте такожЧистий відтік капіталу з Росії в 2014 році може досягти $130 млрд За оцінкою замміністра, чистий відтік капіталу і падіння цін на нафту негативно вплинули на динаміку курсу рубля щодо іноземних валют. За січень-вересень 2014 року відтік капіталу вже склав $85,2 млрд. Ціна на нафту знизилася з $106,4 за барель у січні 2014 року до менш ніж $80 на сьогоднішній день". В результаті, з початку 2014 року по 21 листопада рубль знецінився на 30,1% до долара і на 23,1% до євро.

Ситуація, що склалася зі знеціненням курсу рубля до інших валют і обмеженнями на імпорт продовольства позначилася на зростанні інфляції. За підсумками січня-жовтня 2014 року вона склала вже 8,3%, при цьому "1,4% з цієї цифри привнесли санкції, ще 1,6% - зростання валютного курсу".