У Кабміні підтвердили вихід на український ринок IKEA та H&M вже цього року

За останній рік товарообіг між Україною та Швецією зріс на 4,2% в порівнянні з 2016 роком.

Два великих шведських ритейлера IKEA та H&M вийдуть на український ринок вже цього року.

Про це заявила Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з Міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом у Стокгольмі, повідомляє Урядовий портал.

Читайте такожПоява IKEA на українському ринку може "дорого обійтись" вітчизняним виробникам – експерт«Ми вітаємо той факт, що вже цього року відомі шведські компанії IKEA та H&M вийдуть на ринок України», - наголосила Віце-прем’єр-міністр.

Повідомляється, що за останній рік товарообіг між Україною та Швецією зріс на 4,2% в порівнянні з 2016 роком і склав 510,9 мільйони долларів США. Україна є привабливим місцем для багатьох шведських компаній, які бажають розширити свій бізнес.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України планує створити міжвідомчу робочу групу для сприяння виходу на ринок України однієї з найбільших у світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому - шведської групи компаній IKEA.