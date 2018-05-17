Apple Pay запрацював в Україні

«ПриватБанк» першим запустив сервіс платежів Apple Pay.

Найбільший в Україні банк «ПриватБанк» запустив найпопулярніший у світі сервіс платежів Apple Pay.

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Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Apple Pay в Україні!!! З сьогоднішнього дня «ПриватБанк» запустив цей найпопулярніший у світі сервіс платежів», - написав Данилюк.

За його словами, запуск Apple Pay є показником привабливості українського ринку для провідних світових інноваційних компаній.

«Використовуючи тільки свій смартфон, тисячі українців зможуть перевести свої платежі в онлайн. Дуже важливо, що наша держава йде в ногу зі світовими трендами», - підкреслив Данилюк.

Довідка УНІАН. Apple Pay являє собою систему мобільних платежів, що дозволяє користувачам iPhone і Apple Watch оплачувати покупки за безконтактною технологією NFС, а також в інтернеті. Apple Pay сумісний з існуючими безконтактними зчитувачами Visa PayWave, MasterCard PayPass, American Express і ExpressPay.