Apple Pay запрацював в Україні
Найбільший в Україні банк «ПриватБанк» запустив найпопулярніший у світі сервіс платежів Apple Pay.
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Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
«Apple Pay в Україні!!! З сьогоднішнього дня «ПриватБанк» запустив цей найпопулярніший у світі сервіс платежів», - написав Данилюк.
За його словами, запуск Apple Pay є показником привабливості українського ринку для провідних світових інноваційних компаній.
«Використовуючи тільки свій смартфон, тисячі українців зможуть перевести свої платежі в онлайн. Дуже важливо, що наша держава йде в ногу зі світовими трендами», - підкреслив Данилюк.
Довідка УНІАН. Apple Pay являє собою систему мобільних платежів, що дозволяє користувачам iPhone і Apple Watch оплачувати покупки за безконтактною технологією NFС, а також в інтернеті. Apple Pay сумісний з існуючими безконтактними зчитувачами Visa PayWave, MasterCard PayPass, American Express і ExpressPay.