Україна використовувала лише 20% доступної фінансової підтримки реформ від ЄС

Загальний обсяг доступної фінансової підтримки реформ від ЄС становить 7 млрд євро.

Україна використовувала лише 20% доступної фінансової підтримки реформ від Європейського Союзу, що становить близько 1,4 млрд дол.

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Про це заявила голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко на презентації Зовнішнього інвестиційного плану Європейського Союзу в Києві.

«Україні доступно 7 мільярдів євро на підтримку реформ від ЄС. Лише 20% цієї суми було використано. Проблема абсорбції коштів і того, наскільки ефективно гроші витрачаються, існує», - сказала вона.

За словами Гопко, Україні необхідно значно наростити інституційну спроможність проводити необхідні реформи.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Комітет Європейського парламенту у закордонних справах підтримав рішення про надання Україні нової макрофінансової допомоги.

Зокрема, 58 із 61 депутата, присутнього на засіданні комітету, підтримали це рішення.

Раніше Єврокомісія запропонувала Раді Європейського Союзу та Європейському парламенту надати Україні нову програму макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

З 2014 року Єврокомісія надала Україні 3,4 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді кредитів з низькими відсотками.