Українці стали частіше розраховуватися картками

Частка безготівкових розрахунків з використанням платіжних карт у першому кварталі зросла до 44,4%.

Частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій з використанням платіжних карт у першому кварталі зросла порівняно з початком року на 5,1 п.п. - до 44,4%.

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Згідно з повідомленням на сайті Національного банку України, найбільший обсяг безготівкових операцій припадав на операції в мережі Інтернет - 40,5% (середній чек - 403 грн), найбільша кількість - на розрахунки в торговельній мережі - 50,6% (середній чек - 237 грн ).

Загальна кількість платіжних карт в Україні станом на 1 квітня 2018 року становить 59,9 млн, із яких майже 34,8 млн - активні (58%).

Кількість безконтактних платіжних карт за перший квартал збільшилася на 5% і становила 2,9 млн штук.

За даними НБУ, за цей період мережа платіжних терміналів зросла на 2,4% - до 257,7 тис. штук, із яких 92% - торговельні платіжні термінали. Загальна кількість банкоматів в Україні майже не змінилася і становила 18,6 тис.

Як повідомляв УНІАН, частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток за останні п'ять років зросла більш ніж утричі з 12,4% (станом на 1 січня 2013 року) до 39,3% на 1 січня 2018 року. Кількість платіжних карт за 2017 рік збільшилася на 3,9% і на початок 2018 року становила 59,9 млн штук, із них активні - 34,9 млн штук (зростання на 7,6%).