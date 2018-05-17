Рада прийняла за основу президентський законопроект про валюту: що зміниться

Законопроектом пропонується скасувати застарілий декрет про систему валютного регулювання і впровадити принцип - дозволено все, що не заборонено законом.

Верховна Рада України схвалила президентський проект закону про валюту, яким скасовується декрет про валютне регулювання і передбачається вільне проведення валютних операцій їхніми суб'єктами.

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За ухвалення президентського законопроекту №8152 «Про валюту» в першому читанні проголосували 253 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект, представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко повідомила, що чинне законодавство є застарілим і не відповідає сучасній практиці організації валютного регулювання.

«Законопроектом пропонується скасувати застарілий декрет про систему валютного регулювання і впровадити принцип - дозволено все, що не заборонено законом. Ухвалення закону дозволить скасувати неефективні обмеження. Зокрема, інвестування за кордон у рамках лімітів більше не вимагатиме індивідуальних ліцензій. Замість валютного контролю для операцій на суму понад 150 тис. грн передбачено валютний нагляд, а операції менш ніж 150 тис. грн не підлягатимуть нагляду. Не потрібна буде реєстрація кредитів від нерезидентів», - пояснила депутат.

Луценко також зазначила, що ухвалення закону дозволить вдосконалити законодавчу базу і привести її у відповідність до кращих європейських практик про вільне переміщення капіталу, розширить можливості резидентів щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності та збільшення експорту, створить сприятливі умови для інвестування капіталу в українську економіку.

У свою чергу, автор альтернативного законопроекту №8152-1 народний депутат Олена Сотник зазначила, що президентський законопроект пропонує скасувати декрет, але не пропонує реальну валютну лібералізацію.

«Він дає повну дискрецію Нацбанку визначати всі обмежувальні заходи на ринку. Більш того, він суперечить Конституції, оскільки там не виписана відповідальність. Нацбанк одним даватиме можливість працювати, а іншим - ні. Тому ми запропонували альтернативний законопроект. У ньому чітко визначили, що таке вільний рух капіталу, чітко визначили, що обмежувальні заходи можуть діяти максимум 6 місяців раз на рік і не більше. Він не обмежує фінансові розрахунки у валюті. Ми вводимо чітку відповідальність, щоб бізнес знав за що він платитиме штрафи», - сказала вона.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту №8152, передбачено визначення категоріально-термінологічного апарату валютного регулювання, встановлення загального режиму проведення валютних операцій на території України, деталей здійснення валютних операцій (з встановленням винятків за розрахунками, які можуть здійснюватися на території України в іноземній валюті), проведення операцій з торгівлі валютними цінностями, транскордонного переказу і переміщення валютних цінностей.

Проект також встановлює норми щодо ліцензування професійної діяльності з надання послуг з проведення валютних операцій, а також особливості проведення валютного нагляду (уточнюється їхній склад, регламентуються права і обов'язки цих суб'єктів), обміну інформацією між суб'єктами валютних операцій, включаючи органи валютного нагляду, і накладення санкцій за порушення валютного регулювання.

Також докладно регулюються права та обов'язки резидентів і нерезидентів у сфері проведення валютних операцій, зокрема - обов'язок подавати органам і агентам валютного нагляду документи та інформацію.

"З метою забезпечення економічної безпеки країни, а також керуючись принципом "послідовності" в процесі лібералізації валютного ринку, законопроект передбачає збереження мінімально необхідних повноважень Національного банку України, які перешкоджатимуть раптовому відпливу короткострокового капіталу, що, у свою чергу, унеможливить виникнення надлишкового тиску на обмінний курс і дестабілізацію валютного ринку", - йдеться в документі.