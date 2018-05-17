Комітет Європарламенту підтримав виділення Україні мільярда євро

Остаточно програму макрофінансової допомоги Україні в розмірі одного мільярда євро можуть ухвалити вже влітку.

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі схвалив пропозицію Єврокомісії про четверту програму макрофінансової допомоги Україні.

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На його засіданні в четвер, 17 травня, 28 депутатів проголосували "за", п'ять - "проти", повідомляє DW. Цей комітет є профільним.

Напередодні комітет Європарламенту із закордонних справ, який є дорадчим у цьому питанні, підтримав цю пропозицію, хоч і з поправками, 58 голосами "за", троє парламентарів проголосували проти. Однак позиція саме комітету з міжнародної торгівлі є вирішальною в цьому питанні, а він внесення поправок не підтримав. Це має пришвидшити ухвалення програми.

Після цього голосування пропозицію мають намір винести на затвердження Європарламентом на пленарному засіданні у червні, щоб можна було остаточно ухвалити програму допомоги Україні ще влітку. Тоді перша позика буде виплачена вже восени цього року.

Нова програма передбачає виплату Україні двох траншів - кожен у розмірі 500 мільйонів євро. У пропозиції Єврокомісії зазначається, що метою макрофінансової допомоги "є допомогти Україні покрити частину її додаткових зовнішніх фінансових потреб у 2018-2019 роках", підтримати платіжний баланс країни, а також "надати стимули для активізації зусилля України з реформування".

Нагадаємо, третя програма макрофінансової допомоги Україні завершилася в січні без виплати останнього траншу в 600 мільйонів євро, оскільки Київ не виконав усі погоджені умови.