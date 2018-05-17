Депутати збираються спростити стягнення боргів

Передбачається, що реконструкція або самовільне будівництво не дозволить несумлінним боржникам виводити об'єкти з-під іпотеки.

Верховна Рада схвалила законопроект, який спрямований на спрощення процесу стягнення боргів і розвиток кредитування в країні.

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За ухвалення відповідного законопроекту №6027-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» в першому читанні проголосували 237 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Перший заступник голови Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко повідомив, доповідаючи по законопроекту, що ухвалення закону дасть поштовх для кредитування бізнесу і фізосіб.

«Цей законопроект ми вже розглядали. Тоді були зауваження від головних експертних установ. Зараз Нацбанк, Кабмін і Мінфін підтримують законопроект. Ми в комітеті врахували більшість зауважень. Ухвалення закону дасть поштовх для кредитування і бізнесу, і фізосіб», - сказав він.

Довбенко зазначив, що на даний момент більш як 55% кредитного портфеля в нашій країні - це проблемні кредити.

«Тобто за ними не сплачуються відсотки і тіло кредиту. Це призводить до того, що в банках зменшується грошова маса і відповідно страждають вкладники, які не можуть бути впевненими в 100% гарантії повернення вкладів. Ці боржники намагаються всіма засобами не виконувати свої зобов'язання. У деяких випадках кількість юридичних осіб позичальників, які оголосили про банкрутство, досягає 80%. Це означає, що вони, щоб не нести відповідальність за кредитними договорами, оголошують себе банкрутами і вважають, що зможуть скористатися лазівками в законодавстві», - сказав він.

У свою чергу, присутній на засіданні парламенту голова Нацбанку Яків Смолій зазначив, що ухвалення законопроекту дасть змогу вирішити проблеми, які створюють перешкоди для кредитування.

«Нацбанк просить підтримати законопроект. Повноцінне відновлення кредитування блокується недосконалим законодавством. Ухвалення законопроекту дасть змогу вирішити проблеми, які створюють перешкоди для кредитування. За умови захищеності прав кредиторів банки зможу висувати лояльніші вимоги до потенційних позичальників», - сказав він.

Як зазначається в проекті закону, передбачається, що реконструкція або самовільне будівництво не дозволить недобросовісним боржникам виводити об'єкти з-під іпотеки.

Документ передбачає відкриття доступу банкам до Державного реєстру актів цивільного стану.

«Уточнено норму про доступ банків до Державного реєстру актів цивільного стану. Пропонується надавати такий доступ у порядку та обсязі, встановленому Міністерством юстиції України, за наявності письмової згоди фізичної особи, якої стосуються відомості, зазначені в актових записах. Законопроект містить зміни, які забезпечать банкам можливість перевірки у Державному реєстрі актів цивільного стану наданої потенційними позичальниками-фізособами інформації, що впливає на здатність виконання особою своїх зобов'язань, а також перевірки факту смерті боржника банку для подальшої роботи зі спадкоємцями», - йдеться в документі.

Таким чином вони перевірятимуть надану потенційними позичальниками інформацію, а також стежитимуть, чи не вмер боржник, щоб не гаяти часу для роботи зі спадкоємцями.

Також у доопрацьованому законопроекті пропонується, що в разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності боржника, такий поручитель несе відповідальність за порушення зобов'язання боржником виключно в обсязі, який існував до такої зміни зобов'язання.

Також, зменшуються терміни пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців (з одного року до 6 місяців з дня отримання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину або з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини).

Крім цього, передбачається, зобов'язати іпотекодержателя (кредитора) звільняти іпотечне майно від накладених ним обтяжень не пізніше, ніж через 14 днів з дня повного погашення заборгованості іпотекодавцем (боржником).

Також, пропонується залишити чинною норму Цивільного кодексу України, якою встановлюється, що у разі застосування змінюваної процентної ставки у кредитному договорі має визначатися максимальний розмір процентної ставки.