Україна обійшла світовий показник зростання платежів через мобільні телефони - Mastercard

У світі за цей показник за минулий рік зріс у 4 рази, а в Україні - в 14 разів.

Кількість платежів, здійснюваних з допомогою мобільних телефонів, в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком зросла в 14 разів.

Читайте такожУкраїнці стали частіше розраховуватися картками

Про це в ході презентації сервісу Apple Pay повідомила генеральний директор Mastercard в Україні, Молдові, Грузії і країнах Центральної Азії Віра Платонова.

"Україна має дуже розвинений ринок з точки зору безконтактних платежів. У світі за рік кількість платежів за допомогою мобільних телефонів зросла в 4 рази, а в Україні ця цифра - 14. В 14 разів лише за минулий рік збільшилася кількість платежів за допомогою мобільних пристроїв в нашій країні",- сказала вона.

Платонова зазначила, що українці найчастіше розплачуються мобільними пристроями в ресторанах, торгових мережах, на заправках і в транспорті.

"За три роки існування платіжного рішення, введеного Mastercard з партнерами в метро, було проведено 25 мільйонів транзакцій. І ми впевнені, що вони будуть збільшуватися в геометричній прогресії завдяки Apple Pay", - сказала директор компанії.

Як повідомляв УНІАН, найбільший в Україні банк "ПриватБанк" запустив найпопулярніший у світі сервіс платежів Apple Pay.

Довідка УНІАН. Apple Pay являє собою систему мобільних платежів, що дозволяє користувачам iPhone і Apple Watch оплачувати покупки за безконтактної технології NFС, а також в інтернеті. Apple Pay сумісний з існуючими безконтактними зчитувачами Visa PayWave, MasterCard PayPass, American Express і ExpressPay.