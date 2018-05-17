Фінляндія вирішила спростити працевлаштування іноземців

Через брак робочих рук у Фінляндії вирішили спростити працевлаштування для іноземців.

У Фінляндії спрощують процедуру працевлаштування іноземців з країн поза межами Європейської економічної зони.

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Про це пише Европейская правда.

До останнього часу у країні діяло правило, згідно з яким привілеї при заповненні вакансій отримували фіни і громадяни ЄС. Тепер через економічне зростання багато сфер діяльності відчувають дефіцит робочих рук. У Південній Фінляндії вже не дивляться в паспорт, коли шукають працівників в області інформаційних технологій, будівництва або ресторанного бізнесу, йдеться у матеріалі.

"Практику видачі дозволу на роботу спростили через зростання економіки", – зазначив урядовий радник Оллі Сорайнен з Міністерства праці і економічного розвитку.

Спрощена процедура, однак, має непростий політичний аспект. Збереження привілеїв традиційно підтримують профспілки і ліві партії, у той час як організації роботодавців вимагають зняти обмеження. Нині перевагу мають останні.

У понеділок прем'єр-міністр Юха Сіпіля заявив, що питання спрощення працевлаштування іноземців буде обговорене вже протягом нинішнього урядового терміну, незважаючи на те, що в уряді є партія "Синє Майбутнє", яка виступає проти цієї ідеї.

У четвер голова Центральної організації профспілок службовців STTK Антті Паломяки заявив про готовність полегшити процедуру отримання робочих віз за умови, якщо органи контролю будуть забезпечені необхідними ресурсами.

Як відомо, над спрощенням системи працевлаштування іноземців з країн поза межами ЄС також працюють Польща та Словаччина, Литва має намір ввести квоти на іноземних працівників.