МВФ назвав критично важливі умови для отримання чергового траншу

Прийняття закону щодо антикорупційного суду в повній відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії критично важливе для продовження кредитування України з боку МВФ.

Прийняття закону про антикорупційне суді з поправками, які забезпечать його повну відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії, критично важливо для продовження кредитування України з боку Міжнародного валютного фонду.

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Про це заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

"Більше прогресу повинно бути забезпечено по ряду напрямів перед завершенням четвертого перегляду програми співпраці і виділення п'ятого траншу - УНІАН). Це включає енергетичний сектор, фіскальну політику, прийняття закону, що створює сильний і незалежний антикорупційний суд. Останнє - критично важливо. Необхідні поправки повинні бути внесені для забезпечення повної відповідності останньої версії закону зобов'язаннями і рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи", - сказав він.

Представник МВФ особливо підкреслив важливість виконання Україною зобов'язань зі створення антикорупційного суду.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2018 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону "Про Вищий антикорупційний суд" (№7440), внесений президентом Петром Порошенком.

Ключовою претензією міжнародних партнерів України та громадських організацій до законопроекту про антикорупційне суді, внесеному президентом, є обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційної функції в процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності антикорупційного суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.

Створення антикорупційного суду у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України і МВФ, необхідного для погашення україною зовнішніх боргів у найближчі роки. На думку експерта Atlantic Council економіста Андерса Аслунда, припинення співпраці України і МВФ призведе до значної девальвації гривні.

Згідно з дослідженням Американської торгової палати, більше 90% її членів зіткнулися з корупцією в Україні у 2017 році, а суди, на думку представників компаній-членів палати, є одним з найбільш корумпованих інститутів в країні.