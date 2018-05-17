Експорт українських товарів з початку року зріс на 10%

При цьому найбільшу частку в українському експорті становить продукція АПК та харчової промисловості - 38%.

Експорт товарів з України в першому кварталі поточного року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зріс на 10,3%, або на 1,1 мільярда доларів, і становив 11,4 мільярда доларів.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Міністерство відзначило, що збільшення обсягів експорту товарів відбулося майже по всім товарним групам, в тому числі експорт продукції металургійного комплексу зріс на 23%, продукції машинобудування - на 22,2%, деревини, паперової маси та виробів з неї - на 39,6%, продукції хімічної та пов'язаної з нею галузей промисловості - на 29,6%.

Згідно з повідомленням, найпитомішу вагу в українському експорті становить продукція АПК та харчової промисловості (38%), продукція металургійного комплексу (26,1%), продукція машинобудування (11,6%), мінеральні продукти (9%).

Зазначається, що ЄС залишається найбільшим торговельним партнером України. Так, експорт товарів до країн ЄС протягом I кварталу 2018 року становить 5,07 мільярда доларів, питома вага - 44,4% в загальному експорті товарів з України.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками січня-березня поточного року склав 134,9 мільйона доларів проти профіциту в 126,1 мільйона доларів за аналогічний період минулого року.