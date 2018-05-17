В Україні подвоїлася кількість працівників із зарплатою 10 тисяч та вище

Кількість людей, які отримували мінімальну зарплату, скоротилося до 7,9% з 10,3%.

В Україні кількість працівників із зарплатою 10 тисяч гривень і більше в березні 2018 року, порівняно з березнем минулого року, зросла вдвічі.

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Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на дані Державної служби статистики України.

"Як свідчать дані Державної служби статистики України, їх було 21,3% проти 12,6% у березні минулого року", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що кількість осіб, які отримували мінімальну зарплату, скоротилася до 7,9% з 10,3%.

Згідно з наведеними даними, в галузевому розрізі зарплати вище 10-15 тисяч гривень отримували в основному працівники фармацевтичної промисловості, металургії та енергосектору.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середня заробітна плата в Україні в березні поточного року зросла порівняно з лютим на 5,9% - до 8382 гривень, що в 2,3 рази вище затвердженої на поточний рік мінімальної зарплати. У річному вираженні (березень-2018 до березня-2017) зростання становило 9,5%.

З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень вже у другому кварталі поточного року у разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.