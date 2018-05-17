Курс валют на завтра: долар дешевшає, євро дорожчає

Офіційний курс НБУ на 18 травня: 100 USD – 2618,8814 гривні; 100 EUR – 3091,5895 гривні; 10 RUR – 4,2362 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2618,8814 (17 травня – 2620,8170)

100 EUR – 3091,5895 (17 травня – 3088,3708)

10 RUR – 4,2362 (17 травня – 4,2065)

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Як повідомляв УНІАН, 17 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,15/26,17 гривні/дол.

Гривня зміцнилася до долара на 5 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,83/30,86 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4220/0,4226 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1888 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 602 угоди на суму 492,44 мільйона доларів.