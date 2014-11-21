У Росії долар опустився нижче 46 рублів

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:10 мск п'ятниці знизився на 20 копійок в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і досяг позначки 45,95 руб., повідомляє ТАСС.

Курс євро до рубля знизився на 23 копійки до 57,66 руб.

При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, зменшилася на 21 копійку до 51,22 руб.

Індекс ММВБ (MICEX) на відкритті торгів на Московській біржі в п'ятницю зріс на 0,1% до позначки 1531,48 пункту.

Рубль почав дорожчати ще в четвер завдяки спробам нафтових цін скоректуватися вгору, відсутністї негативу з боку геополітики, а також податковим платежам і побоюванням втручання ЦБ РФ.

У четвер подорожчала нафта сорту WTI на Нью-Йоркській товарній біржі. Ф'ючерсні контракти на її поставки у грудні в кінці торгів укладалися за ціною 75,58 долара за барель, що на 1,00 долара (1,34%) вище, ніж днем раніше.

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За словами аналітиків, зростанню ціни на нафту сприяла публікація непоганої статистики американської економіки. Підтримали ціни на нафту також очікування учасників ринку від зустрічі у Відні ОПЕКі можливе рішення про скорочення квот на видобуток з метою стабілізації вартості нафти. Крім того, на подорожчання нафти вплинуло підвищення в США попиту на котельний мазут, що зумовлено різким похолоданням, яке спостерігається на значній частині території країни.