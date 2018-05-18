Китай запропонував США скоротити дефіцит торгівлі на $200 мільярдів

Пропозиції Китаю включають, зокрема, скасування тарифів на $4 млрд на деякі види продукції зі США, у тому числі на фрукти, горіхи, свинину та вино.

Представники китайської влади на переговорах у Вашингтоні запропонували американській стороні пакет заходів для скорочення дефіциту торговельного балансу між Китаєм і США на $200 млрд.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані з ініціативою джерела в Білому домі.

Раніше Вашингтон вимагав скорочення дефіциту в торгівлі між двома країнами на $200 млрд до кінця 2020 року.

Пропозиції Китаю включають, зокрема, скасування тарифів на $4 млрд на деякі види продукції зі США, у тому числі на фрукти, горіхи, свинину і вино. Як уточнив один із співрозмовників агентства, основну вигоду від ініціативи Пекіна може отримати корпорація Boeing, яка постачає до Китаю близько чверті своєї продукції.

У 2017 році дефіцит у торгівлі США з Китаєм досяг $375,7 млрд. Вашингтон, крім різкого скорочення торгового дефіциту, вимагає зниження імпортних тарифів КНР в більшості секторів до рівня американських.

Нагадаємо, перший раунд торговельних переговорів між США і Китаєм, що пройшов у Пекіні на початку травня, завершився без гучних заяв — сторони очікувано не змогли зняти розбіжності в сфері захисту інтелектуальної власності, а також допуску компаній на ринки обох країн.