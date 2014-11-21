Окупанти дозволили банкам Криму працювати з клієнтами за українськими стандартами до березня

Центробанк РФ подовжив перехідний період для клієнтів кримських банків, дозволивши їм представляти в кредитні організації установчі та інші документи, складені за українськими стандартами, передають «Известия».

«Територіальним установам Банку Росії та департаменту нагляду за системно значущими кредитними організаціями рекомендується не застосовувати до 1 березня 2015 року щодо кредитних організацій заходів впливу в зв'язку з одержанням ними від клієнтів на території Республіки Крим та території міста федерального значення Севастополь установчих документів, складених українською мовою, без перекладу їх на російську мову, під час проведення ідентифікації клієнтів та здійснення банківських операцій», - йдеться в листі глави Центробанку Ельвіри Набіулліної.

Як пояснили в Центробанку, причиною перенесення стало те, що багато компаній на території півострова не встигають пройти процедуру перереєстрації до 1 січня 2015 року, щоб отримати повідчення російського зразка.

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Експерти відзначають, що, швидше за все, після 1 березня буде потрібно ще продовжити термін перехідного періоду, чого чекає багато хто в Криму.

Раніше глава окупованого Криму Сергій Аксьонов підписав звернення на ім'я президента Російської Федерації Володимира Путіна, в якому міститься прохання про продовження перехідного періоду до 1 січня 2016 року.