Гройсман заявляє, що не замішаний в жодній контрабандній схемі митниці

Прем'єр зазначив, що надходження від митниць до бюджету країни зростають, і це не є інфляційним зростанням, а це результат боротьби з тіньовими схемами.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не замішаний у жодній з тіньових схем із контрабандою на митниці.

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Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді.

«Я - та людина, яка безкомпромісно стоятиме на позиції державного інтересу. І я людина, яка не замішана в жодній копійці тіньових схем на митниці, в податковій і контрабанді. Я боротимуся з тими негідниками, які роблять країну біднішою, я прийшов робити країну багатшою, давайте боротися разом», - зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що надходження від митниць до бюджету країни зростають, і це не є інфляційним зростанням, а це результати боротьби з тіньовими схемами.

Як повідомляв УНІАН, зростання митних надходжень за підсумками 2017 року порівняно з 2016 роком становило 70 млрд грн.