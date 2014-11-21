НБУ визнав неплатоспроможними два найбільших за депозитами банки - VAB і CityCommerce Bank

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 21 листопада ввів тимчасову адміністрацію у «Всеукраїнський акціонерний банк» («VAB Банк») на підставі рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляється, Нацбанк у ході банківського нагляду за діяльністю банку неодноразово вказував керівництву банку і його власникам на наявність потенційних ризиків у діяльності і в жовтні відніс банк до категорії проблемних.

За інформацією регулятора, пропозиції власників банку зі збільшення капіталу виявилися недостатніми для підтримки його платоспроможності.

«Акціонери «VAB Банку» не надавали реальної фінансової підтримки банку, що призвело до подальшого погіршення фінансових показників його діяльності, порушення економічних нормативів і неможливості своєчасного виконання банком зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами», - йдеться в повідомленні НБУ.

Нацбанк підкреслює, що доклав максимум зусиль для підтримки ліквідності банку з метою забезпечення виплат його вкладникам, проте зважаючи на відсутність у акціонерів достатніх джерел для рекапіталізації був вимушений ухвалити рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Регулятор висловив упевненість, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечить виплату вкладникам гарантованої суми відшкодування в найкоротші терміни, а також зробить усе необхідне для ефективного виведення банку з ринку з метою максимального можливого задоволення вимог кредиторів.

Нагадаємо, Нацбанк не має наміру націоналізувати «VAB Банк» через значний обсяг кредитів економічно пов'язаним особам.

Раніше Нацбанк заявляв про наміри підтримати «VAB Банк», який, за відомостями його клієнтів, затримував платежі й виплати за депозитами.

В кінці жовтня основний акціонер «VAB Банку» Олег Бахматюк повідомив, що розраховує на спільну докапіталізацію банку за участю уряду, зокрема на отримання 4 млрд грн із держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, «VAB Банк», який входить до групи великих фінустанов, мав намір збільшити статутний капітал у 2,7 разу, або на 7 млрд грн. Відповідне питання акціонери банку планували обговорити 17 листопада на позачергових загальних зборах.

На початку липня «VAB Банк» провів реструктуризацію єврооблігацій на суму 88,252 млн дол.

Також Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 21 листопада ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на підставі рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, повідомляється на сайті банку.

Фонд ввів тимчасову адміністрацію строком на три місяці (до 21 лютого 2015 року) і призначив тимчасовим адміністратором банку Андрія Рязанцева.

Протягом роботи тимчасової адміністрації вкладники можуть отримати відшкодування за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками в розмірі вкладу та відсотків, але не більше 200 тис. гривень. Про порядок виплат іншим вкладникам фонд повідомить додатково.

Нагадаємо, 17 листопада CityCommerce Bank, в якому працює куратор Національного банку України, повідомив про зміну власника, а також про наміри збільшити статутний капітал банку на 217,1 млн грн до кінця року і ще на 160 млн грн у першому кварталі 2015 року. За інформацією банку, кошти мали почати надходити з нинішнього дня, 21 листопада.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня представники ініціативної групи вкладників CityCommerce Bank за результатами переговорів у Національному банку України повідомили, що в банку працює куратор НБУ, який має намір контролювати виконання банком програми фінансового оздоровлення.

За інформацією вкладників, до 23 листопада регулятор планував розглянути питання про введення тимчасової адміністрації в банк у відповідь на звернення клієнтів про затримку виплат за рахунками і здійснення платежів.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за розміром активів. Основним власником банку є власник одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олег Бахматюк, який володіє акціями банку через компанію Quickcom Limited (Кіпр, 82,9402% акцій).

CityCommerce Bank («Міський комерційний банк») працює на ринку України з 2006 року і входить до групи середніх фінустанов за активами.

За інформацією НБУ, власником банку є компанія з управління активами «Глобал фінансіал менеджмент груп».