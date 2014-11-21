Гривня на міжбанку зміцнилася до 15,40 за долар

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України в п'ятницю, 21 листопада, до середини торгів встановилися на рівні 15,09/15,40 грн/дол. проти 15,25/15,56 грн/дол. на відкритті торгів.

Про це повідомляє Укрдилінг.

Котирування по гривні-євро склали 18,7902/19,1668 грн/євро.

Котирування гривні до російського рубля склали 0,3296/0,3367 грн/рубль.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 20 листопада з 14:00 встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 15,14 грн/дол.

10 листопада НБУ під час наради з представниками найбільших українських банків домовився з банкірами про утримання обмінного курсу гривні на рівні 15-16 грн/дол.

Нацбанк з 5 листопада ввів практику щоденних валютних аукціонів невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.