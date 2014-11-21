Нацбанк відмовився націоналізувати «VAB Банк»

Національний банк України не має наміру націоналізувати «VAB Банк» через значний обсяг кредитів економічно пов'язаним особам, повідомляється на сторінці Нацбанку в соціальній мережі Facebook.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 21 листопада ввів тимчасову адміністрацію у «VAB Банк» на підставі рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

«VAB Банк» не відповідає критеріям, які є підставою для участі держави в докапіталізації банку, затвердженим рішенням експертно-аналітичної ради з питань участі держави в статутному капіталі банків від 3 липня 2014 року», - йдеться в повідомленні.

Нацбанк зазначає, що світові стандарти рекапіталізації банків, які регулятор впроваджує в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, не передбачають участі держави в рекапіталізації у разі надання банком значного обсягу кредитів економічно пов'язаним особам.

Нагадаємо, наприкінці жовтня основний акціонер «VAB Банку» Олег Бахматюк повідомив, що розраховує на спільну докапіталізацію банку за участю уряду, в тому числі отримавши 4 млрд грн з держбюджету.

Національний банк також заявляв про наміри підтримати «VAB Банк», який, за відомостями його клієнтів, затримував платежі та виплати за депозитами.

Як повідомляв УНІАН, «VAB Банк», який входить до групи великих фінустанов, мав намір збільшити статутний капітал у 2,7 разу, або на 7 млрд грн. Відповідне питання акціонери банку планували обговорити 17 листопада на позачергових загальних зборах.

На початку липня «VAB Банк» провів реструктуризацію єврооблігацій на суму 88,252 млн дол.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за розміром активів. Основним власником банку є власник одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олег Бахматюк, який володіє акціями банку через компанію Quickcom Limited (Кіпр, 82,9402% акцій).