Європейський центробанк заявив про готовність "до закачування грошей у фінансову систему"

Президент Європейського центробанку Маріо Драгі в п'ятницю, 21 листопада, дав зрозуміти, що готовий до рішучих дій для порятунку економіки єврозони. Він заявив, що "надмірно низьку" інфляцію необхідно швидко підвищувати будь-якими способами, передає Reuters.

Драгі сказав, що поліпшення економіки в найближчі місяці не очікується і що ЄЦБ буде розширювати і просувати програму щодо закачування грошей у фінансову систему валютного блоку, якщо діючі заходи не зможуть прискорити інфляцію.

Читайте такожЄвропейський центробанк різко підвищив обсяг скупки активів"Ми продовжимо виконувати наші обов'язки - ми зробимо все, щоб підвищити інфляцію та інфляційні очікування як можна швидше, чого від нас вимагає наше зобов'язання з підтримки цінової стабільності", - сказав він, виступаючи на щорічному банківському конгресі.

Раніше Драгі сказав, що нові заходи Центробанку можуть включати в себе масштабне скуповування державних облігацій, також відому як кількісне пом'якшення (QE). Цьому дає опір найбільша економіка блоку - Німеччина, побоюючись збільшення ризиків.

Вказавши на перші ознаки поліпшень, Драгі зазначив, що економічна ситуація залишається складною, а останні огляди ділової кон'юнктури показують, що помітне відновлення малоймовірно в найближчі місяці.

"Однак у найближчому майбутньому індикатори знизяться до рівня, які я б назвав надмірно низьким, - сказав він. - Тому керуюча рада дала завдання співробітникам ЄЦБ і відповідним комітетам Євросистеми забезпечити своєчасну підготовку до реалізації подальших заходів при необхідності".