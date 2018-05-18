Українцям з великим стажем і низькими пенсіями обіцяють перерахувати виплати наступного року

За словами Реви, людей, які мають повний трудовий стаж, на сьогодні понад 3 млн осіб.

Уряд під час перерахунку пенсій у березні 2019 року, відповідно до пенсійної реформи, проведеної минулого року, планує вирішити проблему громадян, які мають високий трудовий стаж і низькі зарплати.

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Про це під час Години запитань до уряду Верховній Раді повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Ми під час проведення другого етапу реформи в березні 2019 року, під час перерахунку пенсій, відповідно до формули, я сподіваюся, врахуємо ті проблемні моменти, про які ми говоримо. Ми над цим працюємо і робимо відповідні розрахунки», - сказав міністр.

За словами Реви, таких людей, які мають повний трудовий стаж, на сьогодні понад 3 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальне пенсійне забезпечення Верховна Рада ухвалила 3 жовтня, він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Відповідно до закону, розмір пенсії кожного громадянина України розраховується за новою формулою і залежить від страхового стажу, а також розміру заробітної плати під час трудового періоду життя.

На початку березня Міністерство соціальної політики в рамках пенсійної реформи заявило про наміри запровадити законодавчі зміни для того, щоб під час нарахування пенсії роль стажу була вагомішою, ніж роль заробітної плати, тим самим підвищивши суму пенсійних виплат для людей з великим трудовим стажем і невеликою зарплатнею.