Нацбанк сьогодні продавав долари по 15,10 грн

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 21 листопада продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,0956 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 5 млн дол., середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,0956 грн за 1 долар США», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 28,9 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,0947 грн за 1 долар.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 20 листопада продав банкам 5 млн дол. СШАза середньозваженим курсом 15,1440 грн/дол.

Регулятор з 5 листопада щоденно проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.